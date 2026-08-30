Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε, πριν από μερικές εβδομάδες, στη Ρόδο και πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τη μητέρα της, με την οποία ταξίδεψαν παρέα στο νησί.

Το μοντέλο επισκέφθηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αρκετά νησιά, κυρίως μαζί με την παρέα της. Ωστόσο, φέτος αποφάσισε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές με τη μητέρα της.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε τις δύο γυναίκες σε μια χαλαρή έξοδό τους στη Ρόδο. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίστηκε με άνετο και καλοκαιρινό outfit, επιλέγοντας ένα look που ταίριαζε απόλυτα στο νησιώτικο σκηνικό.

Μαμά και κόρη απόλαυσαν τη βόλτα τους, έχοντας την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί και να χαρούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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