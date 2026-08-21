Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, λίγο πριν την εκπνοή του καλοκαιριού, βρίσκεται στη Ρόδο για τις καλοκαιρινές διακοπές της, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer επέλεξε το δημοφιλές νησί των Δωδεκανήσων για να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μάλιστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή της στη Ρόδο. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι καλοκαιρινές στιγμές που απολαμβάνει μαζί με τη μητέρα της.

Οι δυο τους φαίνεται να περνούν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ομορφιές του νησιού.

Η Ρόδος αποτελεί για ένα ακόμη καλοκαίρι δημοφιλή προορισμό για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να δίνει μέσα από τις αναρτήσεις της μια μικρή γεύση από τις διακοπές της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 🌹 (@alexandra__panagiotarou)

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