Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στα σοκάκια της Μυκόνου με total black σύνολο

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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι αναμφισβήτητα μια από τις προσωπικότητες, στο χώρο της σόουμπιζ, που ξεχωρίζουν με την εμφάνιση καθώς και με το ταπεραμέντο τους. Η επιχειρηματίας, απέχοντας για λίγο από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί των ανέμων.
Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε, για ακόμα μια φορά, σε sexy εμφάνιση. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα total black σύνολο, αποδεικνύοντας ότι το μαύρο παραμένει διαχρονικά μια από τις πιο ασφαλείς αλλά και κομψές επιλογές για τις καλοκαιρινές βραδινές εξόδους.
Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και μία μικρή μαύρη handbag, ενώ επέλεξε διακριτικά κοσμήματα, αφήνοντας το σύνολο να πρωταγωνιστήσει. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε wet look, προσθέτοντας μια σύγχρονη και άκρως καλοκαιρινή πινελιά, ενώ το λαμπερό μακιγιάζ της ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
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