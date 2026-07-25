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Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στα σοκάκια της Μυκόνου με total black σύνολο

Επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί των ανέμων
Βασίλης Κοντζεδάκης
25.07.2026 | 14:00 UPD:25.07.2026, 11:42
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στα σοκάκια της Μυκόνου με total black σύνολο

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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι αναμφισβήτητα μια από τις προσωπικότητες, στο χώρο της σόουμπιζ, που ξεχωρίζουν με την εμφάνιση καθώς και με το ταπεραμέντο τους. Η επιχειρηματίας, απέχοντας για λίγο από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί των ανέμων.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε, για ακόμα μια φορά, σε sexy εμφάνιση. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα total black σύνολο, αποδεικνύοντας ότι το μαύρο παραμένει διαχρονικά μια από τις πιο ασφαλείς αλλά και κομψές επιλογές για τις καλοκαιρινές βραδινές εξόδους.

Το look της αποτελούνταν από ένα αποκαλυπτικό halter crop top με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μακριά εφαρμοστή φούστα σε draped γραμμή και σκίσιμο στο μπροστινό μέρος, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θηλυκή σιλουέτα.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και μία μικρή μαύρη handbag, ενώ επέλεξε διακριτικά κοσμήματα, αφήνοντας το σύνολο να πρωταγωνιστήσει. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε wet look, προσθέτοντας μια σύγχρονη και άκρως καλοκαιρινή πινελιά, ενώ το λαμπερό μακιγιάζ της ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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