Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για άλλη μια φορά τράβηξε τα βλέμματα όχι όμως πάνω της αλλά με το καινούργιο της πολυτελές αυτοκίνητο.

Η γνωστή influencer αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους το νέο της αυτοκίνητο, με το οποίο μάλιστα έκανε την πρώτη της βόλτα μαζί με τον αγαπημένο της σκύλο, Ρίτσι.

«Ζημιά Φλεβάρη. The real unboxing», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της στο TikTok, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους followers της.

Από τις εικόνες που δημοσίευσε, πρόκειται για ένα Land Rover Defender 110, ένα μοντέλο που συνδυάζει την πολυτέλεια με τις δυνατότητες ενός δυνατού off road οχήματος. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή του θρυλικού Defender, διατηρώντας τη χαρακτηριστική τετραγωνισμένη σχεδίαση που το έκανε γνωστό, αλλά με πιο σύγχρονες γραμμές, προηγμένη τεχνολογία και premium λεπτομέρειες.

Το Defender 110 κυκλοφορεί με διαφορετικές εκδόσεις κινητήρων, ενώ διαθέτει τετρακίνηση και συστήματα που του επιτρέπουν να κινείται σε δύσκολες συνθήκες. Η τιμή του στην ελληνική αγορά, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, με το ποσό να ανεβαίνει σημαντικά στις πιο πλούσιες εκδοχές.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία της στα αυτοκίνητα και η νέα της επιλογή φαίνεται πως ταιριάζει απόλυτα στο στυλ της.

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