Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές της στη Μύκονο, φροντίζοντας σε κάθε της έξοδο να τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα. Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός και τα βλέμματα των παρευρισκόμενων εστίασαν πάνω της στο Nammos στην Ψαρού, όπου η παρουσία της ήταν κυριολεκτικά καθηλωτική.

Φορώντας ένα καυτό, κατάλευκο brazilian μπικίνι που αναδείκνυε μοναδικά τις αναλογίες της, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν άφησε απολύτως τίποτα στη φαντασία. Το λευκό χρώμα έκανε την τέλεια αντίθεση με τη μαυρισμένη της επιδερμίδα, ενώ το αποκαλυπτικό κόψιμο του μαγιό επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελληνικής showbiz. Κ

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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για να ολοκληρώσει το ακαταμάχητο beach look της, επέλεξε τα πιο hot αξεσουάρ της σεζόν: ένα κομψό ψάθινο καπέλο και μια statement ψάθινη τσάντα, δημιουργώντας τον απόλυτο συνδυασμό για το νησί.

Δείτε το βίντεο από το Mykonos Live TV.

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στα σοκάκια της Μυκόνου με total black σύνολο