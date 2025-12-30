Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ταξιδεύει ανά τον κόσμο, από την Ελβετία μέχρι το Ντουμπάι, επιδεικνύοντας την αγάπη της στα διάσημα brands.

Το τελευταίο της look στο Σεν Μόριτζ κέρδισε τις εντυπώσεις και έγινε viral, καθώς συνδύασε τσάντα και μποτάκια Louis Vuitton αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Η γνωστή influencer επέλεξε τα Cortina Ankle Boots, κοστίζοντας 1.400 ευρώ, τα οποία συνδύασε με την custom τσάντα Speedy Bandoulière 30 με ροζ ρίγες και μονόγραμμα, αξίας 1.850 ευρώ.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, δυναμική και στυλάτη, επιδεικνύει με άνεση την προτίμησή της σε πολυτελείς οίκους μόδας, δημιουργώντας εντυπωσιακά outfits σε κάθε ταξίδι της.

