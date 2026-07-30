Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας το νησί των ανέμων για στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram νέες φωτογραφίες από γνωστό beach bar, όπου εμφανίζεται με ροζ μπικίνι και καπέλο, σε ένα από τα πιο καλοκαιρινά looks της.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το φετινό καλοκαίρι στη Μύκονο.

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