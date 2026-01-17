Τις φήμες που τη θέλουν να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον Αλέξανδρο Λυκούδη κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, η επιχειρηματίας και influencer άνοιξε διάλογο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, απαντώντας σε ερωτήσεις για την προσωπική της κατάσταση και την καθημερινότητά της.

Μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ήταν για το αν έχει σχέση και απάντησε: «Σε σχέση με τον εαυτό μου! Πολύ υγιής σχέση!!».

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που ψάχνει σε έναν σύντροφο, η γνωστή Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σημείωσε: «Για εμένα μετρά πολύ ο σύντροφός μου να είναι υποστηρικτικός. Θέλω κάποιον με περισσότερα guts από εμένα! Να αράζω στον ώμο του και να νιώθω ασφάλεια. Αν είμαι για παράδειγμα στο 10 να με πηγαίνει στο 100. Η αγάπη για εμένα σημαίνει υποστήριξη, εξέλιξη και κοινή πορεία. Να μεγαλώνουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και στα προβλήματα να μη βάζει το κεφάλι στην άμμο και να καταστροφολογεί. Όταν όλα τα βλέπω άσχημα να είναι αυτός που μου υπενθυμίζει τα όμορφα που έχω και για τα οποία αξίζει να χαίρομαι. Να γελάμε, να χαιρόμαστε, να ζούμε.

Τέλος η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε για τα red flags σε μια σχέση τονίζοντας: «Ένα τεράστιο red flag είναι ο χειριστικός-νάρκισσος σύντροφος. Θα έχεις ακούσει για αυτόν…Δεν αγαπάει αυτό που είσαι αλλά αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Να σε αλλάξει και να σε βάλει σε μια γυάλα. Σε κάνει να αμφιβάλεις για τον εαυτό σου και σε προσβάλει. Συνήθως μετά έρχεται και το gaslighting. Κρίνει εσένα και τις επιλογές σου, τους φίλους σου. Δεν αναλαμβάνει ευθύνη, μόνο μεταθέτει. Αν δεν έχεις ακέραιο και καλά δομημένο χαρακτήρα είναι πολύ εύκολο να σε αποδομήσει ένας τέτοιος σύντροφος και να χάσεις τον πυρήνα σου».

govastiletto.gr –Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το χλιδάτο πάρτι γενεθλίων της στο Ντουμπάι μετά το χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη