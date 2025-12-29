Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε τα σχέδιά της για την Πρωτοχρονιά σε συνέντευξή της στο «Πρωινό» με τον Γρηγόρη Μπάκα.

Η γνωστή influencer και τραγουδίστρια θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι μαζί με φίλους, αφήνοντας εκτός τον σύντροφό της.

«Πάω Ντουμπάι για την Πρωτοχρονιά, κάπου ζεστά γιατί εδώ κρυώσαμε. Οι περισσότεροι είναι Έλληνες εκεί, θα κάνω και αλλαγή χρόνου και τα γενέθλιά μου. Όλα καλά, όλα ανθηρά. Δεν προβάλλω την προσωπική μου ζωή. Στην κατάσταση σχέσης στο Facebook θα έβαζα ερωτηματικά», ανέφερε η ίδια, κρατώντας την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με τα λόγια αυτά, η Αλεξάνδρα δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε και διαψεύδει τα δημοσιεύματα που θέλουν τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη να περνά κρίση.

Τα πρόσφατα ταξίδια της χωρίς εκείνον έχουν ενισχύσει τις φήμες για πιθανό χωρισμό, ενώ ο 27χρονος σύντροφός της παραμένει διακριτικός απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Απαντά για τα «σύννεφα» στη σχέση της με τον Λυκούδη – «Δεν θέλω να γίνονται υποθέσεις»