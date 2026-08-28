Ανησυχία προκάλεσε στους διαδικτυακούς της φίλους η τελευταία ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, καθώς η ίδια δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ στο χέρι της έχει τοποθετηθεί ορός.

Η εικόνα συνοδευόταν μόνο από την ένδειξη της ώρας «08:48», χωρίς κάποια επιπλέον λεζάντα.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer δεν θέλησε να αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Έτσι, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν πρόκειται για κάποιο ξαφνικό περιστατικό, για προγραμματισμένη ιατρική εξέταση ή για κάτι άλλο.

Η ίδια επέλεξε να αφήσει τη φωτογραφία να μιλήσει από μόνη της, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο Instagram και συνηθίζει να μοιράζεται με το κοινό της στιγμές από την καθημερινότητά της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, περιορίστηκε σε μία λιτή ανάρτηση, αφήνοντας τους followers της να αναρωτιούνται για τον λόγο της νοσηλείας της.

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