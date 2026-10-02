Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή την επαγγελματική της επιστροφή σε γνωστό καμπαρέ του κέντρου της Αθήνας, όπου εμφανίζεται μαζί με την Κατερίνα Στικούδη.

Η γνωστή performer μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τις σχέσεις και την επιλογή συντρόφου.

Όπως ανέφερε, πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία στο κατά πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να σταθεί πραγματικά δίπλα της και να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς.

Η επιθυμία για οικογένεια

«Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έχω κάνει παιδιά. Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου, να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο ότι θα έχει λυθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η οικονομική κατάσταση του συντρόφου της

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε και για το οικονομικό κομμάτι μέσα σε μία σχέση, εξηγώντας πως αποτελεί για εκείνη ένα από τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη όταν σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας κοινής ζωής.

«Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης, νομίζω ότι τελευταία βλέπω περισσότερη προσέγγιση. Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι, θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύντροφό μου, μην είναι πιο κάτω από μένα», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, η προηγούμενη σχέση της ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα και αυτή την περίοδο δεν βιάζεται να προχωρήσει σε κάτι καινούργιο: «Είναι πρόσφατη η προηγούμενη σχέση μου, είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να παίρνω λίγο τα κενά μου και να σκέφτομαι να κάνω έναν απολογισμό. Η προβολή δεν κάνει καλό. Σίγουρα το ζυγίζω πριν κάνω μια σχέση», ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

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