Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου γιόρτασε και φέτος τα γενέθλιά της στο Ντουμπάι. Η γνωστή influencer πέρασε την Πρωτοχρονιά με καλούς φίλους της και χθες 1η Γενάρη διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων με εκλεκτούς καλεσμένους.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μαγνήτισε τα βλέμματα με τη σέξι της εμφάνιση. Ωστόσο, αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι έλειπε από το πάρτι ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Λυκούδης. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να μην είναι πλέον μαζί.

Η influencer και πρώην παίκτρια του My Style Rocks διασκέδασε μέχρι το πρωί σε γνωστό εστιατόριο/κλαμπ στο Ντουμπάι μαζί με την παρέα της, οι οποίοι της έκαναν έκπληξη την πιο εντυπωσιακή τούρτα.

Τα δημοσιεύματα θέλουν, το τελευταίο διάστημα, την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να έχει χωρίσει από το νεαρό δικηγόρο, γεγονός που ενισχύεται από το μοναχικό ταξίδι της στο Ντουμπάι χωρίς εκείνον.

govastiletto.gr – Αποκλειστικό: Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – Οριστικός χωρισμός με τον Αλέξανδρο Λυκούδη