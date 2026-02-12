Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στη «Αυτοκίνηση», επιλέγοντας ένα βραδινό outfit γεμάτο glam και έντονες αντιθέσεις.

Η influencer φόρεσε ένα μαύρο satin halter top με ιδιαίτερη λαιμόκοψη που τόνιζε το σώμα, ενώ το συνδύασε με μια mini φούστα σε electric blue απόχρωση με μαύρο floral jacquard μοτίβο.

Το διακριτικό σκίσιμο μπροστά προσέθετε μια θηλυκή νότα, ενώ η structured γραμμή της φούστας κρατούσε ισορροπημένο το σύνολο.

Στα παπούτσια επέλεξε μαύρα strappy πέδιλα με λεπτά λουράκια, αναδεικνύοντας τα πόδια και κρατώντας το βλέμμα στραμμένο στο μπλε statement κομμάτι.

Το beauty look της ολοκληρώθηκε με glossy χείλη, έντονο eyeliner και ίσια μαλλιά, απογειώνοντας την glamorous εμφάνιση της βραδιάς.

Πηγή: NDP Photo Agency

