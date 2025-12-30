Αλεξάνδρα Πασχαλίδου για τη ζωή της κόρης της, Μελίνας στο εξωτερικό: «Θεωρεί ότι δεν την ταΐζουν όσο πρέπει!»

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ήταν καλεσμένη στο Happy Day, όπου μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα, τη σχέση με την κόρη της, Μελίνα, αλλά και για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα που, όπως παραδέχτηκε, πλέον νιώθει έτοιμη να υποδεχτεί.

Αρχικά, η δημοσιογράφος και συγγραφέας αναφέρθηκε στο μεγάλωμα της κόρης της, τονίζοντας τη σημασία και των δύο γονιών στη ζωή ενός παιδιού, χωρίς όμως να ωραιοποιεί τις δυσκολίες. «Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς. Δεν είμαστε όλοι τυχεροί», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας όμως ότι δεν είναι αποκλειστικά θετικό να υπάρχει συνεπιμέλεια: «Η Μελίνα ξέρω ότι έχει κουραστεί να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα σε δύο σπίτια, αλλά νομίζω ότι δυναμώνει».

Στα 17 χρόνια της, η κόρη της Αλεξάνδρας Πασχαλίδου πλέον ζει στο Παρίσι, όπου φοιτά σε σουηδικό σχολείο, μένοντας με μια γαλλική οικογένεια και ζώντας μια εντελώς ανεξάρτητη καθημερινότητα. Όπως αποκάλυψε, έχει προσαρμοστεί πλήρως και δείχνει έτοιμη να γνωρίσει τη ζωή.

«Πηγαίνει σε ένα σουηδικό σχολείο στο Παρίσι, είναι συνηθισμένο σε παιδιά που έχουν την επιλογή, ζει σε μια γαλλική οικογένεια, κυκλοφορεί κανονικά με το μετρό. Είναι πολύ διαφορετικό να είναι σε άλλη χώρα, αλλά της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, θέλει να ζήσει, έχει μια δίψα να μάθει πράγματα, θέλει να μάθει γαλλικά και να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Έχει ωριμάσει, θεωρεί ότι δεν την ταΐζουν όσο πρέπει. Θεωρώ ότι θα της είναι δύσκολο να επιστρέψει στη Σουηδία, της φαίνεται μικρή».

