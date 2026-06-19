Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ήταν το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε μέσα σε όλα για τον ρατσισμό που βίωσε και κλήθηκε να διαχειριστεί τα πρώτα χρόνια που ζούσε στη Σουηδία.

«Έχουμε μια λάθος εντύπωση, πιστεύω πως έχει παραμείνει μια εικόνα της Σουηδίας η οποία είναι πάρα πολύ γυαλισμένη και φτιαγμένη. Ίσως αυτή ανήκει αρκετά στο παρελθόν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, η Σουηδία δεν είναι ένα νησάκι απομονωμένο. Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η καταπίεση των γυναικών, οι ταξικές διαφορές… Αυτά είναι κάτι που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και σήμερα, μάλιστα πολύ πιο έντονα σήμερα. Η Σουηδία έχει αλλάξει πάρα πολύ, όπως και πολλές άλλες χώρες» ανέφερε αρχικά η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.

«Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα να τα λες αυτά δημοσίως. Κι αυτό γιατί φοβόμουν ότι θα με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένεια μου, τους γονείς μου που βέβαια τους αγαπώ. Ο πατέρας μου έχει φύγει από τη ζωή. Πολλές γυναίκες έχουμε μάθει να σωπαίνουμε για οτιδήποτε μας συμβαίνει. Μετά όταν άρχισα να το συζητάω, ανακάλυψα ότι δεν είμαι μόνη μου και είναι κομμάτι της εθνικής κουλτούρας» εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

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