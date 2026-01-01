Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου με την κόρη της, Μελίνα Lindskog βρέθηκαν στο NOX για να διασκεδάσουν και πόζαραν μαζί στο φωτογραφικό φακό του govastileto.gr.

Λαμπερές και οι δύο, με μαύρο κοντό μαύρο φόρεμα με παγιέτες η μια και ασημί bandage φόρεμα η άλλη, αντίστοιχα, πόζαραν χαμογελαστές, ενώ σε άλλη στιγμή φάνηκαν να απολαμβάνουν τη βραδιά, αποθεώνοντας τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας, που περνάει τις γιορτές στη χώρα μας μαζί με την κόρη της, αφού τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Σουηδία, αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι η 17χρονη Μελίνα φοιτά σε σουηδικό σχολείο στο Παρίσι, όπου διαμένει σε μια γαλλική οικογένεια και κινείται μόνη της στην πόλη.

«Πηγαίνει σε ένα σουηδικό σχολείο στο Παρίσι, είναι συνηθισμένο σε παιδιά που έχουν την επιλογή, ζει σε μια γαλλική οικογένεια, κυκλοφορεί κανονικά με το μετρό. Είναι πολύ διαφορετικό να είναι σε άλλη χώρα, αλλά της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, θέλει να ζήσει, έχει μια δίψα να μάθει πράγματα, θέλει να μάθει γαλλικά και να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Έχει ωριμάσει, θεωρεί ότι δεν την ταΐζουν όσο πρέπει. Θεωρώ ότι θα της είναι δύσκολο να επιστρέψει στη Σουηδία, της φαίνεται μικρή».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

