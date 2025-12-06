Το πρωί του Σαββάτου 6/12 σχολίασαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την βραδινή έξοδο που πραγματοποίησαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, με την Αλεξάνδρα Τσόλκα να στέκεται στη στιλιστική επιλογή της Μαρίας Αντωνά.

Αρχικά, το πρωινό μαγκαζίνο του Open ανέφερε ότι δεν συνόδεψαν τον Γιώργο Λιάγκα και την Μαρία Αντωνά όλα τα μέλη του «Πρωινού» με την Αλεξάνδρα Τσόλκα να σημειώνει: «Να συμπληρώσω εγώ κάτι σε αυτό; Είμαι “παλιά”, σωστά; Αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτό το να πηγαίνεις χωρίς παντελόνι είναι της μόδας; Δηλαδή βγαίνουμε έξω έτσι;».

Άμεσα, η Άρια Καλύβα εξήγησε: «Η Μαρία Αντωνά έχει ένα υπέροχο σώμα, είναι ένα νέο κορίτσι και φαίνεται πολύ ωραίο».

Με τη σειρά της, η δημοσιογράφος επανέλαβε: «Η ερώτησή μου είναι: Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι; Με ένα ωραίο μπικίνι;».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Άρια Καλύβα απάντησε: «Βρε συ, Αλεξάνδρα μου, η Μαρία Αντωνά το έβαλε, δεν το έβαλε η Adele. Είναι της μόδας και η Μαρία είναι ένα πολύ όμορφο και μοντέρνο κορίτσι».

