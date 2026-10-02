Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Η μόνη που σώζει το GNTM αυτή τη στιγμή είναι η Μπέττυ Μαγγίρα»

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι με ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Πρώτα απ΄ όλα την Ιωάννα Μαλέσκου ότι την εκτιμώ πάρα πολύ και είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ειλικρινής και αυθεντικός και αυτό το πράγμα νομίζω ότι βγαίνει κιόλας. Το περιβάλλον της πάει πάρα πολύ. Πραγματικά το κλίμα είναι εξαιρετικό και είναι εξαιρετικές οι σχέσεις των δύο κυριών μεταξύ τους (σ.σ. με την Κατερίνα Ζαρίφη) και όλης της ομάδας που βγαίνει μπροστά στον αέρα», αποκάλυψε αρχικά η Αλεξάνδρα Τσόλκα.

Σχολιάζοντας το «Happy Day» αλλά και την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά είπε: «Η Σταματίνα κάνει τη δουλειά της πάρα πολλά χρόνια. Έχει μια επιτυχία που πάει πάρα πολύ και μπράβο της, με μια ομάδα που είναι μασίφ, δεν κάνει δοκιμές, δεν κάνει. Είναι οι άνθρωποί της, ξέρει πώς θα ταιριάξει μαζί. Είναι όλοι πάρα πολύ έμπειροι και ικανότατοι και το πηγαίνει καλά. Τι γίνεται τώρα με τον Νιφλή και τον Κολοκυθά; Ωραίοι, κανονικοί τύποι που ασχολούνται με το σοβαρό, αλλά κατανοούν και την ελαφρότητα του κάθε πράγματος. Δεν το παίζουν γραβάτα, δεν το παίζουν «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». Είναι δύο κανονικοί άνθρωποι που συζητάνε όπως εγγράμματοι άνθρωποι στον κόσμο σήμερα και κάνουν τη δουλειά τους δημοσιογραφικά με αρχές και αξίες».

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η Νάνσυ Νικολαΐδου θα βρίσκεται φέτος στην ομάδα της Φαίης Σκορδά με ρόλο πίσω από τις κάμερες. Η Αλεξάνδρα Τσόλκα σχολίασε σχετικά: «Δεν μ’ αρέσει που η Νάνσυ Νικολαΐδου έχει πάρει ρόλο πίσω από τις κάμερες. Η Νάνσυ έχει έναν τόσο συγκροτημένο λόγο και εκπροσωπεί με μεγάλη αντιληπτικότητα τον κόσμο γύρω μας και έχει τόσα πολλά να πει που δεν καταλαβαίνω γιατί η Νάνσυ δεν είναι μπροστά από την κάμερα. Θέλω να ακούω αυτή τη φωνή».

Τέλος, η ίδια αναφέρθηκε στο GNTM λέγοντας: «Η συγκεκριμένη εκπομπή από εκεί που ήταν 140 νομίζω παραγωγές, διαφορετικές χώρες και όλα αυτά, έχει σταματήσει. Είναι σε τέσσερις χώρες, εκ των οποίων η μία είμαστε εμείς. Ούτε στην ίδια την Αμερική υπάρχει. Υπάρχει δε και να έχει εξαπολυθεί και ένα cancel για την Tyra Banks για τον τρόπο που συμπεριφερόταν στα κορίτσια. Στο τελευταίο είδα κι εδώ αδιόρθωτη, 1996 κανονικά, να κάνουν τα αγόρια να περπατάνε στα χέρια, να κάνουν αναστροφές. Είδαμε μια κοπελίτσα που πήγε πάρα πολύ όμορφη, που πήγε στο πλαίσιο του εναλλακτικού που λένε όλοι ότι υπηρετούν και το κάνει η μόδα πια, γιατί απευθύνεται στις κανονικές γυναίκες, στο εξωτερικό τουλάχιστον, όπου της φέρθηκαν άσχημα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι με καριέρες στο εξωτερικό; Η μόνη που το σώζει εκεί πέρα κατ’ εμέ αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν είναι άνθρωποι που εκτιμώ, αυτή που σώζεται και σώζει την κατάσταση είναι η Μπέττυ Μαγγίρα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έρχεται, όταν εκεί έχει βρεθεί η Βίκυ Καγιά που έχει κάνει πράγματα. Η Παπαγεωργίου είναι ένα ωραίο κορίτσι που προσπαθεί να κάνει ένα πράγμα στα απόνερα, στο τελείωμα της μόδας».

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