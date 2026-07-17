Τη Μύκονο επέλεξε η ομογενής Αλεξάνδρα Βελέτση, επιφανής συνεργάτιδα του Donald Trump, για να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον τραπεζικό Matthew Guarino.

Σύμφωνα με το Mykonos LiveTV, η νύφη είναι διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου και έχει αναλάβει τον ρόλο της επίβλεψης για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δημόσιων ξεναγήσεων, μεγάλων ειδικών εκδηλώσεων και άλλων πρωτοβουλιών στον Λευκό Οίκο, ενώ ο γαμπρός είναι μεγαλοστέλεχος κορυφαίας αμερικανικής τράπεζας.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους κάτω από τους Μύλους της Αλευκάντρας με το μικρό ναό να έχει στολιστεί εξωτερικά με εντυπωσιακές φούξια βουκαμβίλιες. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ισχυρά και η γύρω περιοχή αποκλεισμένη όλη την ημέρα από τα οχήματα. Πίσω από την εκκλησία είχε στηθεί μικρό μπαρ που πρόσφερε δροσιστικά ποτά στους περίπου 200 καλεσμένους, οι περισσότεροι από τους οποίους κρατούσαν παρασόλι για να προστατευτούν από τον ήλιο.

Η νύφη που έφτασε στην εκκλησία με την συνοδεία οργάνων, έλαμπε από χαρά μέσα στο λευκό στράπλες νυφικό της με μακρύ πέπλο, ενώ ο γαμπρός επέλεξε λευκό tuxedo που συνδύασε με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και παπιγιόν. Μια μέρα πριν τον γάμο πραγματοποιήθηκε και το πριβέ pre wedding party σε ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά της Μυκόνου, το Interni, όπου μαζί με συγγενείς και φίλους το ζευγάρι αποχαιρέτησε την εργένικη ζωή. Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Βελέτση συμμετείχε και στην πρώτη κυβέρνηση Trump ως διευθύντρια Επιχειρήσεων του Γραφείου Δημόσιας Σχέσης του Λευκού Οίκου και θεωρείται δυνατό χαρτί στο επιτελείο του Αμερικανού προέδρου.

Δείτε το βίντεο από το Mykonos LiveTV:



Η Αλεξάνδρα Βελέτση (Alexandra Veletsis) είναι Ελληνοαμερικανίδα με πολυετή παρουσία στη δημόσια διοίκηση των ΗΠΑ και στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τον Ιανουάριο του 2025 διορίστηκε Διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου (Director of the White House Visitors Office), αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων ξεναγήσεων, καθώς και μεγάλων εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στον Λευκό Οίκο.

Η ίδια δεν είναι άγνωστη στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου, καθώς είχε υπηρετήσει και κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως Διευθύντρια Επιχειρήσεων του Γραφείου Δημόσιας Σχέσης (Director of Operations, Office of Public Liaison), αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση επισκέψεων και στην επικοινωνία με το κοινό.

Είναι επίσης απόφοιτος του Προγράμματος Εξωτερικής Πολιτικής του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI). Με αφορμή τον διορισμό της, ο πρόεδρος του AHI, Νικ Λαριγκάκης, έκανε λόγο για μια επαγγελματία με ηγετικές ικανότητες και αφοσίωση στη δημόσια υπηρεσία, ενώ η ίδια δήλωσε ότι αποτελεί «τιμή και μεγάλη ευθύνη» να υπηρετεί ξανά τον Πρόεδρο, την Πρώτη Κυρία και τον αμερικανικό λαό.

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