Ο Αλέξανδρος και η Αλίκη Καραμανλή πραγματοποίησαν μια ακόμη κοινή δημόσια εμφάνιση, και βρέθηκαν στο χριστουγεννιάτικο cocktail «Joy Is in Our Hand», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην Αθήνα.

Τα δύο αδέλφια φωτογραφήθηκαν μαζί με την Αναστασία Καίσαρη, τραβώντας τα βλέμματα με τις προσεγμένες και επίσημες ενδυματολογικές επιλογές τους.

Η Αλίκη Καραμανλή επέλεξε ένα μαύρο, μακρύ φόρεμα σε στενή γραμμή, με μακριά μανίκια, το οποίο συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα. Tο συνολικό της look κινήθηκε σε minimal γραμμές, με έμφαση στην απλότητα και την κομψότητα.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Καραμανλής εμφανίστηκε με μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα με διακριτικό μοτίβο, επιλέγοντας ένα κλασικό και ιδιαίτερα προσεγμένο σύνολο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Bvlgari και τον οίκο Kessaris, με αφορμή την υποδοχή της εορταστικής περιόδου. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην υψηλή κοσμηματοποιία και τη μουσική, ενώ οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ξεχωριστές δημιουργίες και ρολόγια του ιταλικού οίκου. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβε ο Στέφανος Κορκολής στο πιάνο, μαζί με τη Σοφία Μανουσάκη και την μπάντα τους.

Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλή είναι τα δίδυμα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη. Η Αλίκη, παράλληλα με τις σπουδές της στις Πολιτικές Επιστήμες και την Επικοινωνία, έχει δείξει ενδιαφέρον και για τις τέχνες, συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο δίδυμος αδελφός της, Αλέξανδρος, έχει επίσης δοκιμαστεί στο θεατρικό σανίδι, ενώ έχει επιλέξει να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων.

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