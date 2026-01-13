Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Happy Day και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο από τη Λένα Δροσάκη, αλλά και για τη σχέση του με τον γιο του, Αναστάση, που παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε πως προσπαθεί να είναι πάντα δίπλα στο παιδί του, να συζητά μαζί του και να απολαμβάνουν κοινές βόλτες και εκδρομές. «Είμαστε πολύ της βόλτας και της εκδρομής. Προσπαθώ να είμαι δίπλα του. Είμαι υπερπροστατευτικός κάποιες φορές και με το παραπάνω. Πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα και εξελίσσονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο, ο Μπουρδούμης ήταν απόλυτα ειλικρινής: «Δεν κρύβω τίποτα, γιατί να κρύψω; Η ζωή τα φέρνει και κουμπώνουν τα πράγματα. Η ζωή τώρα είναι μετά την καταιγίδα που ήταν δυνατή, γιατί ήρθαν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας. Δεν ψάχνω κάτι. Οδεύω κοντά στα 50, δεν κάθομαι να ψαχτώ όπως ήμουν πιτσιρικάς. Το βασικό είναι να υπάρχει κατανόηση. Μην ξεχνάς έχω κι ένα παιδί».

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιστροφή της αγαπημένης σειράς Το σόι σου, που μετά από πέντε χρόνια, έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό όλων των ηλικιών, γεγονός που τον γεμίζει χαρά και ικανοποίηση.

