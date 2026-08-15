Στην εμπειρία της ενσάρκωσης του Αλέξη Τσίπρα στην ταινία «Ενήλικοι στην αίθουσα» του Κώστα Γαβρά αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Καλεσμένος την Παρασκευή 14 Αυγούστου στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» του ΕΡΤNews, ο γνωστός ηθοποιός χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στο φιλμ του 2019 ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής του, περιγράφοντας τη διαδικασία του κάστινγκ και τη συνεργασία του με τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη.

Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν παρευρέθηκε στην επίσημη προβολή, ενώ στάθηκε και στις αντιδράσεις που δέχτηκε ο ίδιος εκείνη την περίοδο, τόσο από την Αριστερά, όσο και από τη Δεξιά.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική ανακοίνωση του ρόλου, περιέγραψε τον ενθουσιασμό του και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι θα συμμετείχε στην ταινία: «Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παράσημα που έχω. Καταρχάς γνώρισα τον Κώστα Γαβρά και όλη η διαδικασία από τα κάστινγκ μέχρι να φτάσω να τον γνωρίσω, και μετά να μου ανακοινώσει ότι θα είμαι στην ταινία. Κόντεψα να τρακάρω. Όταν μου το ανακοίνωσε στο τηλέφωνο, έκατσα στην άκρη. Κόντεψα από τη χαρά μου να τρακάρω. Μου είπε ”πήγαινε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο του Βαρουφάκη”. Μετά μου είπε για τον ρόλο. Στην αρχή κρατήσαμε την εμπιστευτικότητα».

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θυμήθηκε πως για ένα διάστημα δεν μπορούσε να μοιραστεί την πληροφορία για τον ρόλο ούτε με τους κοντινούς του ανθρώπους: «Όλα τα θυμάμαι πολύ έντονα και μου ανακοινώνεται αυτό. Έχω φτάσει στην παράσταση του “Mamma Mia”, ετοιμάζεται ο κόσμος, κι εγώ είμαι στο κέντρο του σταδίου μόνος μου και αρχίζω και φωνάζω ”ναι! Δεν το πιστεύω”. Δεν μπορούσα να πω τίποτα σε κανέναν, σε φίλο μου, σε σχέση μου. Νομίζω οι πρώτοι που το έμαθαν ήταν οι γονείς μου. Ήταν ένα ταξίδι φανταστικό».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε για να προσεγγίσει τον ρόλο, παρακολουθώντας βίντεο από δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα. «Ο τρόπος που μιλάμε, αυτά που λέμε παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να αποκρυπτογραφήσεις και να σκανάρεις έναν άνθρωπο που καλείσαι να τον υποδυθείς. Η εξουσία σε αλλάζει θέλοντας και μη. Ο άνθρωπος αλλοιώνεται. Ο Κώστας μου είχε πει ότι οι άνθρωποι που είναι στην κορυφή, είναι ένας άνθρωπος που έχει όλες τις πληροφορίες. Άρα είναι poker face και το είχε ο Τσίπρας αυτό. Και αν παρατηρήσουμε μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες και όχι μόνο, βλέπεις ότι υπάρχει poker face».

Μιλώντας ειδικότερα για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα προς τον ελληνικό λαό, ενόψει του δημοψηφίσματος του 2015, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης περιέγραψε τη δική του ερμηνεία για όσα, όπως είπε, μπορούσε να διακρίνει πίσω από τα λόγια και την έκφρασή του: «Τον βλέπεις. Βλέπεις κι έναν πανικό βέβαια. Δηλαδή την ώρα της ομιλίας, ας πούμε, όταν απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό τότε για το δημοψήφισμα, νομίζω ότι από μέσα του έλεγε: ”Δεν πιστεύω να ψηφίσετε Όχι”. Αν λίγο αποκρυπτογραφήσεις, αν κάτσεις και δεις λίγο το βίντεο, ο ίδιος αυτά που εκφράζει και λέει δεν τα πολυπιστεύει. Όλα αυτά όμως συνθέτουν μια προσωπικότητα. Και προσπάθησα κι εγώ αυτό να το κάνω στις σκηνές που έπρεπε να παίξω».

Ο ηθοποιός δήλωσε ακόμη, ότι δεν είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα και αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει εκείνη την περίοδο η ταινία, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Παράλληλα, μίλησε για την εντύπωση που του προκάλεσε το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν παρακολούθησε επίσημη προβολή της ταινίας.

Πιο αναλυτικά, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης είπε: «Δεν έτυχε να τον συναντήσω. Ήμουν ”κόκκινο πανί” τότε και για τους αριστερούς και για τους δεξιούς. Οι δεξιοί δεν ήθελαν να γίνει καθόλου αυτή η ταινία για τους δικούς τους λόγους και οι αριστεροί επίσης. Ήμαστε μία Ψωροκώσταινα. Εγώ ζήτησα να πιώ έναν καφέ και μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση ότι δεν ήρθε να δει την ταινία σε επίσημη προβολή. Ασχολείται ένας τόσο μεγάλος σκηνοθέτης, δημιουργός με εσένα, και με εσένα. Δεν είναι τιμητικό αυτό;».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη στο οποίο βασίστηκε η ταινία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, ο Κώστας Γαβράς παρουσίασε τον Αλέξη Τσίπρα: «Το βιβλίο έχει μία θέση, δεν λέει κάτι άσχημο. Πέρα από τα οικονομικά του βιβλίου, που είναι δύσκολα να τα παρακολουθήσεις, δεν λέει κάτι άσχημο. Μιλάει για την κόντρα μεταξύ τους. Αυτό όμως που κάνει στην ταινία ο Γαβράς για τον Τσίπρα, τον εξυψώνει. Οι κριτικοί έλεγαν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν “πιασμένος” και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έτσι τον δείχνει στην ταινία. Έτσι παίξαμε, ότι δηλαδή κάποια στιγμή ήταν δέσμιος. Το θέμα ήταν αν “πατάς το κόκκινο κουμπί ή όχι;”. Ρώτησα και κάποια στιγμή και τον Βαρουφάκη, αν θα το πατούσε και απάντηση δεν πήρα».

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης μια αναδρομή στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας, μιλώντας για την αναζήτηση της προσωπικής του ταυτότητας ως ηθοποιού, και για την έφεσή του στο μουσικό θέατρο: «Προέκυψε να κάνω διαφορετικούς ρόλους, είμαι αυτή η προσωπικότητα, ήμουν ένα ζιζάνιο, πάντα ήθελα να μάθω. Στη Δραματική Σχολή είχα δασκάλους όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς. Στην αρχή της καριέρας έψαχνα να δω τι μου ταιριάζει. Δεν έβρισκα εύκολα τη μανιέρα μου. Έχω μία έφεση στο μουσικό θέατρο, παρά το γεγονός ότι οι σπουδές μου είναι στο κλασικό θέατρο».

govastiletto.gr -Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η συγκίνηση στον τελικό του YFSF