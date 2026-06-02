Σε μια αναδρομή στα φοιτητικά του χρόνια προχώρησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ενθυμούμενος την περίοδο που εργαζόταν ως σερβιτόρος για να βγάλει τα προς το ζην.

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας (1/6), ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από τα χρόνια της δραματικής σχολής. Όπως αποκάλυψε, για περίπου δύο χρόνια δούλευε σε ένα από τα πιο δημοφιλή μπαρ-εστιατόρια της εποχής, όπου είχε την ευκαιρία να σερβίρει μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου, ανάμεσα στα οποία η Μαρινέλλα, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, περιγράφοντας με νοσταλγία τις προσωπικότητες που του έκαναν εντύπωση.

Όπως είπε αρχικά: «Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα μπάρμαν στο Μαντείο, έχω σερβίρει τους Ρέππα Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα. Όλους τους καλλιτέχνες. Ήμουν νεαρός και ήμουν σε ένα μαγαζί που ερχόταν κόσμος από διάφορους κλάδους. Ήταν πολύ ωραία, δύο χρόνια γεμάτα. Τότε η Μαρινέλλα, νομίζω ότι τραγουδούσε στο Rex. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία με τη Μαρινέλλα, την οποία συνήθιζε να σερβίρει όσο εργαζόταν στο συγκεκριμένο μαγαζί: «Θυμάμαι ότι μία φορά έπρεπε να κλείσει η κουζίνα και εγώ είχα εκνευριστεί γιατί η Μαρινέλλα πήγαινε και χαιρετούσε κόσμο. Κάποια στιγμή της είπα “σας παρακαλώ καθίστε να φάτε, πρέπει να κλείσει η κουζίνα. Δεν καταλαβαίνετε και εσείς ότι είμαστε εργαζόμενοι;”. Πολλά περιστατικά έζησα εκεί, υπήρχε πολλή αθωότητα. Ήμουν και εγώ 19-20 χρονών. Προσπαθούσα να είμαι πάντα σοβαρός σε αυτό που έκανα, όχι σοβαροφανής, αλλά να έχω σοβαρότητα σε αυτό που κάνω».

