Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον παράδεισο».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην ταμπέλα του «ζεν πρεμιέ» που τον συνόδευσε στα πρώτα βήματα της καριέρας του, εξηγώντας ότι δεν τη θεωρεί απαραίτητα αρνητική.

«Η ταμπέλα του ζεν πρεμιέ είναι μία από τις ταμπέλες που συνηθίζουν να βάζουν σκηνοθέτες και παραγωγοί από τα πρώτα χρόνια, ακόμη και στη δραματική σχολή, λόγω της εμφάνισης, του παρουσιαστικού ή του σωματότυπου που μπορεί να έχει κάποιος. Δεν διαφωνώ με τις ταμπέλες. Είναι καλές, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κάποιος και κάπου να οδηγηθεί. Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι επιλογές που θα κάνει στην πορεία του», δήλωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στη μεγάλη επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς Το Σόι Σου, αποκαλύπτοντας ότι η πορεία της θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή του για τη μετακίνηση επαγγελματιών ανάμεσα σε διαφορετικούς χώρους της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, τονίζοντας ότι δεν τον ενοχλεί όταν άνθρωποι από άλλους κλάδους δοκιμάζονται στην υποκριτική ή στο θέατρο.

«Διαχρονικά οι ηθοποιοί εργάζονταν και ως παρουσιαστές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με ανθρώπους που προέρχονται από άλλους χώρους και θέλουν να δοκιμαστούν στη δική μας δουλειά. Είναι θεμιτό να υπάρχει διάθεση για εξέλιξη και πειραματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης υπογράμμισε πως αυτό που τελικά καθορίζει την πορεία ενός καλλιτέχνη δεν είναι οι ταμπέλες ή η προέλευσή του, αλλά η συνέπεια, η δουλειά και οι επιλογές που κάνει στην επαγγελματική του διαδρομή.

Govastiletto.gr – Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Οι επώνυμοι πελάτες που σέρβιρε όταν δούλευε σε μπαρ ως φοιτητής