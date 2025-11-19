Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Κρυφτό» στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε στο πλευρό της πρώην συζύγου του, Λένας Δροσάκη, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή του.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους διατηρούν εξαιρετική σχέση και συνεργάζονται αρμονικά ως γονείς, κάτι που φάνηκε και από τη χθεσινή τους εμφάνιση.

Η Λένα Δροσάκη, πρωταγωνίστρια στο ψυχολογικό δράμα της Βάσιας Αργέντη μαζί με τη Μαριάννα Τουμασάτου, υποδέχτηκε τον Μπουρδούμη στο φουαγιέ, ενώ οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό.

Η παράσταση «Κρυφτό», που υπογράφει και σκηνοθετεί η Βάσια Αργέντη, αφηγείται μια ιστορία για τη σιωπή, την ενοχή και τη λύτρωση.

Ανάμεσα σε φίλους και συνεργάτες, η παρουσία του Αλέξανδρου Μπουρδούμη ξεχώρισε, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη στη Λένα Δροσάκη σε μια σημαντική επαγγελματική στιγμή της καριέρας της.

Πηγή: NDP Photo Agency

