Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε αποκαλύψει, τον περασμένο Νοέμβριο, με βίντεό του στο στα social media ότι το βάρος του είχε φτάσει τα 120 κιλά.

Τρεις μήνες περίπου μετά, ο γνωστός influencer με νέα του δημοσίευση ανέβηκε ξανά στη ζυγαριά και αποκάλυψε ότι έχασε πάνω από 20 κιλά.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε μιλήσει, πριν από μερικούς μήνες, ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση του με το φαγητό και την μάχη του με την υπερφαγία.

«Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής.

Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω. Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ – τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ; Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω. Το θεωρώ ασθένεια, πολλοί λένε “αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το”, δεν μπορώ να το αποδεχθώ, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν θέλω ούτε ένας άνθρωπος να με δει και να πιστέψει ότι αυτό το σώμα είναι υγεία» είχε πει, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

