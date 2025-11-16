Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες αρκετά την επικαιρότητα, αφού ο youtuber και influencer ξάφνιασε τους πάντες όταν ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του, ενώ έδειξε και εικόνες από το σώμα του.

Μάλιστα, στα σχόλια της ανάρτησής του πολλοί ήταν από τους followers του που αναρωτήθηκαν αν ετοιμάζει κάποιο νέο challenge ή αν σχεδιάζει να ξεκινήσει και πάλι προσπάθεια απώλειας βάρους, όπως έχει κάνει στο παρελθόν.

Ο ίδιος θέλοντας να απαντήσει στα κακόβουλα σχόλια για το σώμα του, δείχνει για μια ακόμη φορά ότι δεν τον επηρεάζουν και ότι δεν τον αποθαρρύνουν τα trolls του διαδικτύου, με τον ίδιο να απαντά με ένα χιουμοριστικό βίντεο.

Συγκεκριμένα, σε δημοσίευση που έκανε χθες, Σάββατο 15/11 στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram φαίνεται ο ίδιος να σηκώνει την μπλούζα του, ενώ από κάτω έχει τοποθετήσει ένα λάπτοπ που δείχνει μια εικόνα με… κοιλιακούς.

Δείτε το βίντεο:

