Στην αντεπίθεση πέρασε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, βάζοντας ένα απίστευτο στοίχημα με όσους αμφισβητούν τη φυσική του μεταμόρφωση.

Ο γνωστός influencer, φανερά ενοχλημένος από τα σχόλια που αποδίδουν την απώλεια των κιλών του σε ενέσιμα σκευάσματα, αποφάσισε να απαντήσει δημόσια και με τον δικό του ανατρεπτικό τρόπο να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την εντυπωσιακή του αλλαγή.

«Δίνω 50.000€ σε όποιον αποδείξει ότι παίρνω το οτιδήποτε», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως είναι ανοιχτός σε κάθε είδους εξετάσεις.

Μάλιστα, έβαλε και έναν όρο, ζητώντας σε περίπτωση που δικαιωθεί, ένα δημόσιο βίντεο από εκείνον που τον κατηγόρησε, όπου θα διαβάζει τα αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αποκάλυψε πως πριν από λίγους μήνες ζύγιζε 120 κιλά, ενώ σήμερα η ζυγαριά δείχνει 93,5. Μια απίστευτη διαφορά που φτάνει τα 26,5 κιλά και αποτυπώνει ξεκάθαρα την προσπάθεια που έχει κάνει.

Μάλιστα, δεν δίστασε να ανέβει στη ζυγαριά μπροστά στην κάμερα, επιλέγοντας τη διαφάνεια απέναντι στο κοινό του. «Είναι στο χέρι μας πώς θα εκμεταλλευτούμε την κακία του κόσμου… Επέλεξα φέτος να την μετατρέψω σε καύσιμο», έγραψε στο Instagram, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Τα σχόλια δεν άργησαν να πάρουν φωτιά, με αρκετούς να τον στηρίζουν και να αναγνωρίζουν τη συνέπειά του, ενώ άλλοι συνέχισαν να εκφράζουν αμφιβολίες.

Η απάντηση για τα ενέσιμα και η στάση του

Όσον αφορά τα σκευάσματα τύπου Ozempic ή Mounjaro, ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός: «Μακριά από τα ενέσιμα. Μακριά».

Παρόλα αυτά, φρόντισε να διευκρινίσει πως δεν καταδικάζει τη χρήση τους σε περιπτώσεις που υπάρχει ιατρική ανάγκη. «Το ότι εγώ δεν το συνιστώ, δεν σημαίνει πως σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο είναι κακό κάποιος να το χρησιμοποιήσει», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως μιλά αποκλειστικά για τον εαυτό του.

