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Μια σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή του έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, έχοντας αποφασίσει να αλλάξει αρκετές από τις καθημερινές του συνήθειες.

Ο γνωστός influencer έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση του με το φαγητό και την προσπάθεια που έκανε προκειμένου να αποκτήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Μέχρι σήμερα, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, έχει καταφέρει να χάσει συνολικά 33 κιλά, με τη διαφορά στην εικόνα του να είναι πλέον ιδιαίτερα εμφανής.

Ωστόσο, για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη η συγκεκριμένη αλλαγή δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειάς του. Αντίθετα, συνεχίζει να δουλεύει προς τον προσωπικό στόχο που έχει θέσει και να διατηρεί σταθερή την προσπάθειά του.

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