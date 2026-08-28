Μια σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή του έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, έχοντας αποφασίσει να αλλάξει αρκετές από τις καθημερινές του συνήθειες.

Ο γνωστός influencer έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση του με το φαγητό και την προσπάθεια που έκανε προκειμένου να αποκτήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Μέχρι σήμερα, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, έχει καταφέρει να χάσει συνολικά 33 κιλά, με τη διαφορά στην εικόνα του να είναι πλέον ιδιαίτερα εμφανής.

Ωστόσο, για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη η συγκεκριμένη αλλαγή δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειάς του. Αντίθετα, συνεχίζει να δουλεύει προς τον προσωπικό στόχο που έχει θέσει και να διατηρεί σταθερή την προσπάθειά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξανδρος Κοψιάλης (@alexandros_kopsialis)

Govastiletto.gr – Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το unfollow στη Φυρού που «άναψε» φωτιές