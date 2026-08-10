Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει καταφέρει μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του, και τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια πολύ προσωπική διαδρομή, με στόχο να αλλάξει τη σχέση του με το σώμα και το φαγητό.

Ο γνωστός influencer και YouTuber, ο οποίος έχει επιλέξει να μιλήσει ανοιχτά στους διαδικτυακούς φίλους του για τη μάχη που έχει δώσει επί χρόνια με τα κιλά του, ανέβασε νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πλέον και τον αριθμό στη ζυγαριά.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια όταν ζύγιζε 120,2 κιλά, ενώ στο νέο του βίντεο ανεβαίνει ξανά στη ζυγαριά, η οποία δείχνει 89,8 κιλά.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξανδρος Κοψιάλης (@alexandros_kopsialis)

govastiletto.gr – Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έδειξε πώς ήταν το σώμα του πριν ξεκινήσει να χάνει κιλά!