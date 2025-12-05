Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έδωσε το «παρών» σε ημερίδα με θέμα την παχυσαρκία και μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» για τη δική του μάχη με τα κιλά. Ο γνωστός influencer έχει μοιραστεί ανοιχτά με το κοινό του την εικόνα του σώματός του το τελευταίο διάστημα, ενώ πρόσφατα δεν δίστασε να εμφανιστεί χωρίς μπλούζα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας δημόσια ότι το βάρος του φτάνει τα 120 κιλά.

«Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να αλλάξω, αλλά είμαι εδώ να παρακινήσω κάποιον να αλλάξει» είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μιλά ως «πρότυπο», αλλά ως άνθρωπος που βρίσκεται και ο ίδιος μέσα σε έναν φαύλο κύκλο. «Σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος, δεν έχω καταφέρει να αλλάξω τόσα χρόνια, αλλά αν καταφέρω να εμπνεύσω κάποιον για να συνειδητοποιήσει το φαύλο κύκλο που βρίσκεται και να βγει, ας το κάνει, κι εγώ θα βρω τον τρόπο μου. Είμαι ο κατάλληλος να σε πείσω να μην τρως αλλά δεν μπορώ να το εφαρμόσω πάνω μου».

Ο influencer μίλησε και για την ψυχοθεραπεία, κάτι που όπως είπε πολλοί ακόμα θεωρούν ταμπού. «Κάνω ψυχοθεραπεία σταθερά εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια μία φορά την εβδομάδα. Η ψυχοθεραπεία είναι ταμπού που δεν το λένε και πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος»

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως του έχουν γίνει προτάσεις για συμμετοχή στο Survivor αλλά και για τηλεπαιχνίδια, χωρίς καμία από αυτές να έχει πάρει συγκεκριμένη μορφή. «Αν μου άρεσε το concept θα το έκανα με πολλή χαρά» σχολίασε.

