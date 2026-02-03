Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη και τη Σοφία Φυρού, καθώς ο γιος τους Κωνσταντίνος έκλεισε τα 5 του χρόνια.

Ο Youtuber μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας ένα καρουζέλ φωτογραφιών που περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη της Σοφίας, αλλά και πρόσφατες στιγμές με τον γιο τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με τρυφερότητα: «5,4,3,2,1,0❤️ Χρόνια πολλά ΓΙΕ ΜΑΣ».

Αμέσως, θαυμαστές και φίλοι έσπευσαν να ευχηθούν στον μικρό Κωνσταντίνο.

Πηγή: instagram