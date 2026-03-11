Μια δύσκολη προσωπική μάχη ξεκινά ο Γιάννης Αεράκης. Ο αγαπημένος YouTuber μοιράστηκε με ειλικρίνεια πως διαγνώστηκε με καρκίνο και ετοιμάζεται για τις πρώτες του χημειοθεραπείες, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης από τους χιλιάδες θαυμαστές του.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια. Σύντομα θα με δείτε καραφλό. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε…» είπε ο Γιάννης Αεράκης στο μήνυμά του, ενώ λίγες ώρες μετά δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Το δικό του μήνυμα στήριξης στον Γιάννη Αεράκη θέλησε να στείλει και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος τον γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο δεν γνώριζε κάτι για τη δύσκολη μάχη που δίνει με την υγεία του.

«Τον Γιάννη Αεράκη τον ξέρω πολλά χρόνια. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι ξεκίνησε τη μάχη με κάτι πολύ πιο αδύναμο από τον ίδιο. Στείλτε όλη σας τη θετική ενέργεια στο παλικάρι για να τελειώσει πιο γρήγορα με δαύτο» έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ανεβάζοντας παράλληλα τη φωτογραφία του Γιάννη Αεράκη μέσα από το νοσοκομείο.

