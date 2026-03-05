Το παρών στην πρεμιέρα της παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκουπούλας» έδωσαν ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου. Το ζευγάρι, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών που τους περίμεναν στην είσοδο του θεάτρου.

Ο γνωστός ποινικολόγος ωστόσο, δέχτηκε μια ερώτηση σχετικά με την κόρη του, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου που τον ενόχλησε. Συγκεκριμένα, τον ρώτησε για τη σχέση τους, με αφορμή κιόλας την πρόσφατη δικαστική διαμάχη για το σπίτι τους στο Πόρτο Ράφτη.

«Δεν θα συζητήσω οικογενειακά θέματα», ήταν η αντίδραση του Αλέξανδρου Λυκουρέζου στην κάμερα.

Σε ερώτηση στη συνέχεια ποιο είναι το μυστικό της σχέσης τους, η Τζένη Οικονόμου είπε: «Το μυστικό της σχέση μας είναι η αγάπη και ο σεβασμός και να δίνουμε χώρο και χρόνο. Δεν είναι καθόλου δύσκολος άνθρωπος».

Η σχέση του Λυκουρέζου με την κόρη του

Στην εκπομπή Status του Astra Tv βρέθηκε πριν λίγο καιρό καλεσμένη η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και μέσα σε όλα μίλησε για τη σχέση της με τον πατέρα της, Αλέξανδρο Λυκουρέζο.

«Προσπάθησα πολύ να αγαπήσω τον πατέρα μου, αυτή είναι η αλήθεια μου. Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του, καθόλου. Ούτε στις απόψεις ούτε στον τρόπο ζωής ούτε σε αυτά που πιστεύει, δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ταιριάζει η ιδιοσυγκρασία του με την ιδιοσυγκρασία μου, ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Δηλαδή είναι πατέρας μου, ναι, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν πιστεύουμε τα ίδια πράγματα σε πολλού τομείς. Τώρα που έχει μεγαλώσει, εξακολουθούμε πάλι να μην έχουμε κοινά σημεία αναφοράς. Αυτό δεν αλλάζει, προφανώς, αλλά από κει και πέρα τον δέχομαι όπως είναι. Όταν είσαι όμως μικρός, είναι μεγάλο το χάσμα. Νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις καθόλου».

