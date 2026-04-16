Ο Γιώργος Λιάγκας φιλοξένησε, την Πέμπτη 16 Απριλίου, στο πλατό του «Πρωινού», τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και την σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου.

Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε για το πώς καταφέρνει στα 92 του χρόνια να παραμένει διαυγής νοητικά, αλλά και για όσα ξεχώρισε στη σύντροφό του. Από τη δική της πλευρά, η Τζένη Οικονόμου παραδέχτηκε ότι στην αρχή προβληματίστηκε με τη διαφορά ηλικίας τους, ωστόσο, όπως είπε, πλέον δεν το σκέφτεται καν.

Αρχικά, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος είπε: «Είμαι 92 χρονών. Το μυαλό μου είναι ζωντανό, λειτουργεί. Δεν κάνω καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια για να το πετύχω αυτό. Δε λύνω σταυρόλεξα. Σταυρόλεξα έλυνε η Ζωή, η γυναίκα μου. Κάθε μέρα ξύπναγε το πρωί με τον καφέ, το τσιγάρο και τα σταυρόλεξα. Εγώ διάβαζα και διαβάζω, αυτό ίσως μου δίνει μια δύναμη. Με ενδιαφέρει να έχω μια γνώση και να παρακολουθώ τι συμβαίνει, χωρίς να παρεμβαίνω. Μετά από 60 χρόνια στην ποινική δικηγορία, δεν είναι εύκολο να πεις ότι το ξεχνάς… Σήμερα έχω απόλυτη συνείδηση και αποδέχομαι ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει».

Από την πλευρά της, η Τζένη Οικονόμου εξομολογήθηκε: «Γνωριστήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι, παραμονή Χριστουγέννων, συνεχίσαμε να έχουμε μια τηλεφωνική επαφή και μετά σιγά σιγά… Υπήρχε αυτό το φλέρτ. Το πιο γοητευτικό πράγμα στον Αλέξανδρο, όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος. Όταν γνωριστήκαμε ήταν 90 χρονών.

Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω, από εμάς τους δύο. Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Σαν σχέση μπορεί να έχουμε διαφωνίες ή προβλήματα άλλου τύπου, να μη μπορούμε να κάνουμε σκι για παράδειγμα, αλλά κατά τα άλλα η σχέση μας είναι όπως οι τυπικές σχέσεις».

Ο ποινικολόγος παραδέχτηκε: «Με τη Ζωή Λάσκαρη έζησα 41 χρόνια. Η Ζωή ήταν ο βασικός πυρήνας, και πριν και μετά είχα δεσμούς. Μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου. Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου τη Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μας επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της. Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της.

Την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ… Πράγματι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά σημασία δεν έχει το πόσο είσαι, αλλά το πώς νιώθεις, το πώς αντιδράς… Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου».

Οι δυο τους ξεκαθάρισαν ότι ο γάμος είναι κάτι που δεν τους απασχολεί, καθώς είναι ευχαριστημένοι με την καθημερινότητά τους, όπως είναι τώρα.

