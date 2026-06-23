Ο γνωστός personal trainer, Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης μίλησε στην κάμερα για τη δημοσιότητα που πήρε η προσωπική του ζωή εξαιτίας της σχέσης του με τη Μελίνα Νικολαΐδη και ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν αισθάνθηκε άβολα από το ενδιαφέρον των media.

«Δεν με ενόχλησε η δημοσιότητα για τη σχέση μου με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Δεν ζορίστηκα γιατί η ζωή μου είναι πίσω από τις κάμερες άρα γενικά δεν με ενόχλησε ούτε με έφερε σε δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενικά και εσάς που δεν με φέρατε ποτέ σε δύσκολη θέση» τόνισε ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης στην κάμερα του Happy Day και τον Αλέξανδρο Ρούτα.

Η σχέση του με την κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη απασχόλησε έντονα τα lifestyle media από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από το γυμναστήριο όπου εργαζόταν ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης και για μεγάλο διάστημα κράτησαν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να μιλούν δημόσια για τον δεσμό τους.

Τον Ιούνιο του 2024 δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους έπειτα από περίπου δύο χρόνια σχέσης, διατηρώντας ωστόσο καλές σχέσεις.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η προσωπική του ζωή, ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά το επίκεντρο στα επαγγελματικά του βήματα.

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