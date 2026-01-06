Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, με μεγάλη λάμψη και χαμόγελα. Ωστόσο, μια απουσία ήταν αρκετά ηχηρή, αυτή του Αλέξανδρου Ρήγα.

Η είδηση ότι ο ίδιος δεν είχε σκοπό να παρευρεθεί στην πρεμιέρα έγινε γνωστή το πρωί της ίδιας ημέρας από την εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, με τον Χρήστο Λυσσέα να μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει την ταινία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, είναι δυσαρεστημένος με την παραγωγή με αφορμή το πώς χειρίστηκε την όλη κατάσταση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μετέφερε στην εκπομπή του Mega νέες πληροφορίες σχετικά με την απουσία του σκηνοθέτη από την επιτυχημένη ταινία. Αρχικά, ο δημοσιογράφος είπε χαρακτηριστικά: «Έτυχε να βρεθώ χθες σε ένα τραπέζι που μου είπαν όλες τις λεπτομέρειες, έχουν γίνει χοντράδες και φοβερές ατασθαλίες. Προσέβαλαν πολύ τον δημιουργό. Απληρωσιές και πράγματα τα οποία έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τον Αλέξανδρο Ρήγα και η έλλειψη προώθησης της ταινίας και οι πολλαπλές αναβολές τις πρεμιέρας. Πολλά… Τώρα έχει αποκατασταθεί η κατάσταση, είναι άλλος που έχει αναλάβει».

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια της εκπομπής, Φαίη Σκορδά, συμπλήρωσε: «Όσοι βρέθηκαν εκεί ξετρελάθηκαν με την ταινία. Να μείνουμε στο περιεχόμενο και σε αυτό που θα μείνει, το έργο».

