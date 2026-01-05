Απόψε, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η avant premiere της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» και από τις 8 Ιανουαρίου, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το έργο σε όλους τους κινηματογράφους της Ελλάδας.

Όμως, από την αποψινή βραδιά θα υπάρξει μια σημαντική απουσία. Ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, δεν θα δώσει το «παρών».

Ο δημοσιογράφος του Buongiorno, Χρήστος Λυσσέας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προς έκπληξη πολλών, ο Αλέξανδρος Ρήγας δε θα βρίσκεται στην avant premiere καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι δυσαρεστημένος και στενοχωρημένος με την παραγωγή. Αν θυμάστε, υπήρχαν καθυστερήσεις στα γυρίσματα, κάτι που έχει πειράξει τον Αλέξανδρο Ρήγα. Μάλιστα την ώρα της avant premiere, έχει κανονίσει να βρίσκεται σε πρόβα για ένα παιδικό θεατρικό που θα σκηνοθετήσει μέσα στο 2026».

Από την πλευρά της, η Φαίη Σκορδά σημείωσε: «Είναι σαν να λέμε τώρα ότι ξενέρωσε και έβαλε μία τελεία».

govastiletto.gr – Αλέξανδρος Ρήγας: Άφωνη η Ελένη Τσολάκη με την τεράστια αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση