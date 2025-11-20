Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και με το γνωστό χιούμορ και αυτοσαρκασμό του, αναφέρθηκε στην πορεία της εκπομπής του «Τότε και Τώρα» με την Έλενα Χαραλαμπούδη, τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί, και φυσικά για το τρέιλερ του Survivor που προκάλεσε συζητήσεις.

Για τη νέα του εκπομπή, ο κωμικός σχολίασε ότι η τηλεοπτική αποδοχή είναι ένα δείγμα αναγνώρισης: «Έτσι όπως παίζεται το τηλεοπτικό παιχνίδι, είναι μορφή αποδοχής από τον κόσμο», τονίζοντας ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η αξία της δουλειάς, αλλά και το πώς προβάλλεται: «Υπάρχουν φανταστικά project που δεν περπάτησαν στα νούμερα. Πρέπει να χορέψουμε με το παιχνίδι».

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές προτάσεις, παραδέχτηκε πως κάθε νέο βήμα τον φοβίζει, καθώς ένα λάθος project μπορεί να «κάψει» την εικόνα του. «Μου είχε γίνει πρόταση για κάτι σαν την εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, ένα project με κόσμο και stand up, όχι ακριβώς αυτό», εξήγησε.

Σε σχέση με τηλεπαιχνίδια, τόνισε ότι δεν είναι για τέτοια formats, εκτός αν έχουν έντονο χιουμοριστικό στοιχείο. «Ως παίκτης; Μόνο στο Voice, να τραγουδήσω σαν Ραμόνα», σχολίασε γελώντας.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη του για παρουσιαστές που προβάλλουν την ελληνική επαρχία: «Μ’ αρέσουν οι εκπομπές που δείχνουν την επαρχία. Έχω γίνει μπάρμπας πια, συγκινούμαι με πρόβατα γιατί θυμάμαι την Άρτα … γερνάω σιγά-σιγά».

Κλείνοντας, σχολίασε το επίμαχο τρέιλερ του Survivor, που προκάλεσε αντιδράσεις για την απεικόνιση των νησιών: «Ας ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά μας», είπε με χιούμορ. «Νομίζω θα διορθωθεί. Έγινε θέμα με τα νησιά που από ελληνικά εμφανίστηκαν ως τούρκικα. Ας είναι …».

Govastiletto.gr – Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Ένας μου έγραψε “τόσος κόσμος πεθαίνει, εσύ γιατί δεν πεθαίνεις;”»