Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τα προσβλητικά μηνύματα που έχει δεχτεί στα social media, αλλά και για την αντίδρασή του όταν η σύντροφός του, Εύα Καρύδη, βρέθηκε στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων.

Ο γνωστός stand-up κωμικός παραχώρησε συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του στάση, όσο και στις νομικές κινήσεις που έχει κάνει στο παρελθόν.

Η αντίδρασή του για την επίθεση στην Εύα Καρύδη

Ο κωμικός εξήγησε ότι δεν θέλησε να αφήσει τη σύντροφό του μόνη της όταν είδε πόσο την επηρέασαν τα σχόλια που δέχτηκε μετά από κοινή δημόσια εμφάνισή τους.

«Μόλις την είδα στενοχωρημένη, έδρασα. Δεν την άφησα μόνη ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως πρέπει να γίνονται ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές.

Η αγωγή για το μήνυμα και η εξωδικαστική συμφωνία

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε, επίσης, ότι είχε κινηθεί νομικά εναντίον ενός ανθρώπου που του έστειλε πέρυσι ένα ιδιαίτερα προσβλητικό μήνυμα, προτρέποντάς τον να πέσει από το μπαλκόνι.

Όπως διευκρίνισε, η υπόθεση δεν έφτασε τελικά στο δικαστήριο, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξωδικαστική συμφωνία και ο ίδιος έλαβε τις συγγνώμες που ζητούσε.

Govastiletto.gr – Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Έρχομαι στη ΔΕΘ για να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα» — Το επικό σχόλιο στον αέρα