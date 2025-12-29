Αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στα social media, στην οποία χαρακτήριζε τον Χριστό ως «τον μεγαλύτερο Influencer όλων των εποχών».

Η δημοσίευση κατέβηκε λίγο αργότερα, με τον γνωστό stand up comedian και ραδιοφωνικό παραγωγό να δέχεται πλήθος σχολίων, κυρίως αρνητικών, για τον τρόπο που επέλεξε να εκφραστεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξήγησε τι ακριβώς συνέβη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως προκάλεσε ή προσέβαλε.

«Έγινε ένα report. Πλέον ο αλγόριθμος, αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο, μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να κάτσει να αναλύσει πολλά», ανέφερε αρχικά.

Όπως αποκάλυψε, δοκίμασε μάλιστα να ανεβάσει και άλλο σχετικό περιεχόμενο για να διαπιστώσει πώς λειτουργεί η πλατφόρμα: «Στη συνέχεια έβαλα και ένα τραγούδι με τον “Θεό αντάμα” να δω αν θα το κατεβάσει».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας υποστήριξε πως το νόημα της ανάρτησής του παρερμηνεύτηκε από αρκετούς: «Δεν νομίζω ότι προκάλεσα. Έγραψα ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός».

Και πρόσθεσε: «Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, αυτός που έχει επηρεάσει περισσότερο τον πλανήτη είναι ο Χριστός, γιατί χάραξε τον χρόνο, όπως έγραψα. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν».

Μάλιστα, χρησιμοποίησε και μια πιο χιουμοριστική αναφορά για να εξηγήσει τη σκέψη του: «Όπως είπα, είχε μόνο 12 followers, 12 μαθητές».

Ο κωμικός ξεκαθάρισε πως η ανάρτησή του δεν είχε καμία πρόθεση πρόκλησης, αλλά αντίθετα ήταν μια απλή και προσωπική δήλωση: «Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική από τους followers, τα χρήματα και από όλα αυτά. Ήταν για εμένα μία πολύ χαλαρή δήλωση».

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι ακολούθησε έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση: «Πολλοί μου “την έπεσαν” ότι ο Χριστός δεν είναι influencer και εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης».

Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν απόλυτος: «Εγώ είμαι ήρεμος. Όχι, δεν μετάνιωσα για τη δήλωσή μου. Μπορώ να το πω ξανά δημόσια, δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω».

