Συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή της Τίνας Μιχαηλίδου παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο δημοφιλής stand-up comedian, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πολιτική, τη δημόσια έκφραση και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τοποθετείται απέναντι στα ζητήματα της επικαιρότητας.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθεί στο μέλλον στον πολιτικό χώρο, αντιμετωπίζοντας ωστόσο το θέμα με χιούμορ.

«Κάποια στιγμή, όταν θα τελειώσω τα αστεία για το προσωπικό μου όφελος, θα πουλήσω την αγάπη του κόσμου κατεβαίνοντας κάπου υποψήφιος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θα μπορούσε ακόμη και να δημιουργήσει το δικό του κόμμα.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε και για τη σημασία της προσωπικής άποψης, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί σημαντικό οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο να μην αποφεύγουν τις τοποθετήσεις για να προστατεύσουν την εικόνα τους.

«Δεν μου αρέσει αυτό το απολιτίκ που έχουν πολλοί άνθρωποι, ούτε οι άνθρωποι των social media που δεν παίρνουν θέση για να μη χαλάσουν καρδιές ή χορηγίες. Θέλω να έχω τη θέση μου και την άποψή μου, για να έχει και νόημα η ύπαρξή μου», κατέληξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

#τσουβελας ♬ πρωτότυπος ήχος – Parapolitika.gr @parapolitika 🗣️ «Θα κατέβαινα στην πολιτική» 📌Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του στην Τίνα Μιχαηλίδου και στο parapolitika.gr, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας (@alexandros_tsouvelas ) μιλά για τις αξίες που τον καθορίζουν, την πίστη, την οικογένεια, τις εξαρτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ζει, μακριά από τα φώτα της σκηνής. 👉Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην περάσει και από την πολιτική, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να απαντά κι εδώ με χιούμορ. Το χιούμορ, ωστόσο, δεν αναιρεί τις απόψεις του. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θεωρεί πως όλοι πρέπει να έχουν θέση για όσα συμβαίνουν γύρω μας και δεν του αρέσει η ουδέτερη στάση, ειδικά όταν αυτή επιλέγεται μόνο και μόνο για να μη δυσαρεστηθεί κανείς. 🎙️Ολόκληρη η συνέντευξη στο youtube #parapolitikagr

govastiletto.gr -Αλέξανδρος Τσουβέλας και Εύα Καρύδη απαντούν μέσω του δικηγόρου τους στα κακεντρεχή σχόλια