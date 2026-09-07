Στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, παραβρέθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο δημοφιλής stand-up κωμικός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του ERT News, σχολιάζοντας την τρέχουσα επικαιρότητα μέσα από τη γνώριμη, χιουμοριστική του ματιά.

«Εγώ όπως και οι πολιτικοί έχουμε κόσμο από κάτω. Ξεκινάμε από αυτό. Και μπορεί πολλές φορές να λέω ιστορίες διάφορες. Το κομμάτι της ΔΕΘ είναι πολύ σημαντικό και για την ιστορία και για την πόλη γιατί ζει όλη η Θεσσαλονίκη στους ρυθμούς της», ανέφερε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Υπάρχουν κομμάτια, περίπτερα, διαφωνίες και ένα ένα κομμάτι της εστίασης και των ξενοδοχείων που ζει από τη ΔΕΘ. Ένας μεγάλος τζίρος. Τα λαμβάνω αυτά υπόψιν και ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με χιούμορ.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι Έλληνας stand-up comedian, ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός, που έχει ξεχωρίσει για το ιδιαίτερο χιούμορ του, τις μιμήσεις και την ικανότητά του να μετατρέπει σκηνές της καθημερινότητας σε απολαυστικές ιστορίες.

Με πολυετή παρουσία στο ραδιόφωνο και στα social media, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό, ενώ οι stand-up παραστάσεις του γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

govastiletto.gr – Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν παίρνουν θέση για να μη χαλάσουν καρδιές ή χορηγίες»