Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και στη δημοσιογράφο, Βασιλική Μπασιούρη.

Ο γνωστός κωμικός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, που έχει αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κι αποκάλυψε τον λόγο που ο ηθοποιός του κρατάει μούτρα.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην πυροβολούμε τον Γιάννη αλλά να προστατέψουμε και τα παιδιά, (τον Γιώργο Κουρδή και την Ευλαμπία Ρέβη). Αν πουν στον Τσιμιτσέλη “έλα να παρουσιάσεις αυτό”, θα πάει και θα το παρουσιάσει. Έχω καιρό να τον δω. Εμένα μου κρατάει μούτρα γιατί με είχε καλέσει στο Fishy, που είχε κάνει στο MEGA, αλλά δεν πήγα. Πίστευα ότι θα πνιγώ, πραγματικά, του το έλεγα του Γιάννη», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.