Τις έντονες εκδηλώσεις θαυμασμού που δέχεται από γυναίκες, ακόμη κι όταν βρίσκεται μαζί με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη, περιέγραψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο stand-up comedian μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και αποκάλυψε πως κάποιες θαυμάστριες τον σταματούν συχνά για φωτογραφίες, ζητώντας μάλιστα από τη σύντροφό του να τους τραβήξει.

Η θαυμάστρια που τον έφερε σε δύσκολη θέση

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας περιέγραψε και ένα περιστατικό που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, όταν μία γυναίκα τον πλησίασε για να φωτογραφηθούν και στάθηκε πολύ κοντά του.

«Μονίμως σταματάνε γυναίκες θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μονίμως βγάζω φωτογραφίες και της λένε “μας βγάζεις λίγο;”. Μία πλησίασε και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου. Είχε έρθει για την κόρη της, μπορεί να μην είχε παιδί, δεν έχει καμία σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν άφησα μόνη τη σύντροφό μου ποτέ»