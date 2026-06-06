Πριν λίγη ώρα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Εύα Καρύδη μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Ιωάννη Σαμέλη απάντησαν στα κακεντρεχή σχόλια που γράφτηκαν προς το πρόσωπο της διεθνούς φήμης γλύπτριας.

Αφορμή για τα σχόλια στάθηκαν οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη βόλτα του κωμικού με τη γνωστή γλύπτρια σύντροφό του στο κέντρο της Αθήνας.

«Διάβασα τον οχετό, έχω συνηθίσει. Τα έχω συνηθίσει αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Το θεωρώ άδικο επειδή έχω πάρει μια δημοσιότητα αυτή την περίοδο, η σύντροφος του Τσουβέλα, είμαι και εγώ σύντροφος της Καρύδη. Μιλάμε με τους ανθρώπους από την ίδια αφετηρία. Δεν στέκομαι στα προσβλητικά και όλα αυτά, είμαι τόσο εκπαιδευμένος στα hate comment. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Η σύντροφός μου τα πήρε λίγο στο κρανίο, τι μ@@@κίες γράφουν εδώ από κάτω, γιατί τα λένε αυτά», είχε πει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΟΥΒΕΛΑ/ΕΥΑΣ ΚΑΡΥΔΗ

«​Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα απαξιωτικών, καταφρονητικώνκαι σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη, με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και την δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο Νόμος ορίζει.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ιωάννης Σαμέλης.»

Αξίζει να αναφέρουμε πως το ζευγάρι σπάνια έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα με οποιονδήποτε τρόπο, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα.

govastiletto.gr -Αλέξανδρος Τσουβέλας: Κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του στην Αθήνα