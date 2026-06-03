Μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν πρόσφατα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά στους δρόμους της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας τον ελεύθερο χρόνο του μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Ευαγγελία Καρύδη επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε γήινες αποχρώσεις, συνδυάζοντάς το με άνετα παπούτσια, ενώ ο γνωστός stand-up comedian κινήθηκε σε πιο casual επιλογές, με σκούρα ρούχα και τζιν παντελόνι.

Παρότι και οι δύο κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τη σύντροφό του και το έργο της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Ευαγγελία Καρύδη, τονίζοντας πως τη θεωρεί εξαιρετική καλλιτέχνιδα και σημαντική παρουσία στη ζωή του.

Η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση επιβεβαιώνει πως συνεχίζουν να πορεύονται μαζί, διατηρώντας μια σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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