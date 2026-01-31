Για την πιθανότητα να ασχοληθεί με την πολιτική μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ο γνωστός stand-up comedian ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στην εκπομπή Buongiorno εάν η αγάπη του κοινού και η απήχηση που έχει θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στον πολιτικό χώρο και δεν απέκλεισε κάτι τέτοιο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι του έχουν γίνει ήδη προτάσεις και υπάρχουν ενεργές συζητήσεις, ωστόσο θεωρεί ότι το timing δεν είναι ακόμη κατάλληλο.

«Μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με την πολιτική», ανέφερε ο Τσουβέλας.

«Όλοι όσοι ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που μπορεί να μας αδικεί και μας οδηγεί σε κινητοποιήσεις, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στα κοινά. Το να πολιτεύεσαι δεν σημαίνει απλώς να γίνεις βουλευτής ή να έχεις ένα γραφείο με άνεση. Σημαίνει να μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά για ένα θέμα. Ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις και τώρα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, αλλά ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν αποφασίσω να ασχοληθώ, θέλω να το κάνω με όλη μου την ψυχή και ενέργεια» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2025, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε αναφέρει πως θα ήθελε να διεκδικήσει θέση Ευρωβουλευτή, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι κάποια στιγμή θα «εκμεταλλευτεί την αγάπη του κόσμου» για να μπει στην πολιτική, ενώ θα υποστηρίζει ότι αγωνίζεται για το κοινό καλό μέσα από τις ευρωπαϊκές δομές.