Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σχολίασε με χιούμορ τη φετινή Eurovision, εκφράζοντας θετική άποψη τόσο για τον Akyla, όσο και για τη νικήτρια Dara.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο stand-up comedian ανέφερε πως του άρεσε η εμφάνιση του Akyla στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μια χαρά ήταν το παλικαράκι, το πάλεψε, έβαλε ενέργεια».

Παράλληλα όμως ξεκαθάρισε, με χιουμοριστική διάθεση, ότι δεν θα τον άκουγε σε παραδοσιακό πανηγύρι στο χωριό του, όπου θα προτιμούσε «τσάμικα και κλαρίνα».

Για τη νικήτρια του διαγωνισμού, τη Dara, δήλωσε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, αποκαλύπτοντας ότι τη γνώρισε σε εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα και τη βρήκε «χειμαρρώδη» και «καταπληκτική».

Μάλιστα, είπε πως χάρη στη φετινή διοργάνωση σκέφτεται σοβαρά να ταξιδέψει για πρώτη φορά στη Eurovision: «Λέω πρώτη φορά στη ζωή μου να πάω ένα τετραήμερο στη Eurovision».

