Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη έκαναν μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους. Το ζευγάρι, που είναι πάνω από δέκα χρόνια μαζί, και έχει χτίσει μια σχέση γεμάτη αγάπη και αλληλοϋποστήριξη, βρέθηκε στη Γλυφάδα, όπου τον συνάντησε ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr.

Ο γνωστός κωμικός κρατά σε γενικές γραμμές την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρότι η σύντροφός του είναι μια διεθνώς καταξιωμένη γλύπτρια. Η Ευαγγελία Καρύδη δίνει στη ζωή του την τέχνη που χρειάζεται εκείνος για να εξισορροπεί την ένταση της σκηνής και το γέλιο που χαρίζει στους θαυμαστές του.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας και δεν σταμάτησε να ανταλλάζει χαμόγελα, πειράγματα και τρυφερά βλέμματα. Αν και συγκατοικούν, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Ευαγγελία Καρύδη κάνουν σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις, δείχνοντας ότι θέλουν να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους έξω από τα φλας των φωτογράφων.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

